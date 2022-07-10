Лавандовая ферма находится в хуторе Семигорском Фото: t.me/kondratyevvi

Жителей и гостей Кубани приглашают посетить лавандовые поля под Новороссийском. Кадрами живописного места поделился губернатор в своем Telegram-канале.

Лавандовая ферма находится в хуторе Семигорском. Красочные цветущие поля уже стали популярным местом среди туристов и излюбленной локацией для фотосессий.

Цветущие поля стали популярным местом среди туристов Фото: t.me/kondratyevvi

- Это не Франция и не Италия, а одно из живописных мест Кубани. Рекомендую обязательно там побывать, насладиться красотой и местными видами, - подписал фотографии глава региона.

Полюбоваться красотой цветущей лаванды приходят даже кошки Фото: t.me/kondratyevvi

«Комсомолка», кстати, рассказывала о том, как добраться в лавандовую ферму, чем здесь удивят гостей и во сколько обойдется посетить цветущие поля.