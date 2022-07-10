Шторм накроет город в ближайшие часы Фото: Виктор КЛЮШКИН

Четырехбалльный шторм спрогнозировали в Сочи 10 июля. Экстренные службы курорта предупредили о непогоде, которая обрушится на курорт в ближайшие часы.

- Со второй половины дня 10 июля до конца суток 11 июля на участке Магри - Веселое ожидается волнение моря в 4 балла. Купание в море в шторм запрещено, - сообщили в мэрии Сочи.

Кроме того, на курорте прогнозируют целый комплекс неблагоприятных метеоявлений - сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с.

На реках резкие подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема. Возможно формирование смерчей над морем.

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