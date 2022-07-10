Первый йога-фестиваль «Равновесие» 20 и 21 августа пройдет в Абрау-Дюрсо

Гости смогут поучаствовать в мастер-классах, попробовать вегетарианские блюда и купить экотовары Фото: Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

Первый йога-фестиваль «Равновесие» пройдет в Абрау-Дюрсо. Мероприятие 20 и 21 августа соберет экспертов-практиков йоги и ведущих здоровый образ жизни гостей и жителей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Фестиваль пройдет на стадионе Абрау-Дюрсо, где подготовят семь тематических зон. Для участников запланированы мастер-классы, лекции и практики от йога-тренеров и психологов. Участники смогут приобрести изделия местных мастеров, экотовары, натуральную косметику и одежду.

А на фуд-корте посетителям предложат вегетарианские, веганские и сыроедческие блюда из местных продуктов на выбор. Приготовить их гости смогут и сами, поучаствовав в кулинарных мастер-классах.

Музыкальными выступлениями йога-фестиваль сопроводят этно-группы Jambey и Ritmango.