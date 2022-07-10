9-летний ребенок пострадал в ДТП под Геленджиком

В результате аварии пострадали водитель и два пассажира легковушки Фото из архива КП

Массовое ДТП произошло утром 10 июля под Геленджиком. В аварии с четырьмя авто пострадали водитель и двое пассажиров легковушки, сообщили в УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

ДТП произошло в 6:25 на трассе М-4 «Дон». Водитель Chevrolet Lacetti выехал на «встречку». Здесь столкнулся с автомобилями Lada Granta, Land Rover и микроавтобусом ЛУИДОР.

В результате аварии пострадали водитель и двое пассажиров Chevrolet Lacetti – женщина и 9-летний мальчик.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань рассказывала о ДТП в Темрюкском районе с участием автобуса. В результате аварии пострадали три пассажира, им оказана разовая медпомощь.