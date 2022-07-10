Краснодарский край стал вторым по уровню преступности за пять месяцев года

Всего в России с января по май зарегистрировали более 822 тысяч преступлений Фото из архива КП

Краснодарский край стал вторым по уровню преступности за пять месяцев 2022 года. С января по май в регионе зарегистрировали более 32,5 тысячи преступлений. Такие данные озвучены прокуратурой РФ.

Первое место по количеству преступлений занимает Москва. В столице за пять месяцев зафиксировали более 59,4 тысячи случаев. Тем временем Кубань обогнала Московскую область – здесь за пять месяцев зарегистрировали свыше 31 тысячи преступлений.

В соседней Ростовской области показатель с января по май составил 24,5 тысячи. Это одно из наибольших количеств преступлений среди регионов. В Ставропольском крае зафиксировано число на 10 тысяч меньше. Здесь с начала года насчитывается почти 14 тысяч преступных случаев.

Высокие показатели преступности зарегистрированы также в Челябинской – почти 27 тысяч – и Свердловской – более 21 тысячи – областях.

Всего с января по май в России зарегистрировали более 822 тысяч преступлений.