Татьяна Навка организовала свое ледовое шоу

Татьяна Навка перенесла премьеру ледового шоу из Лас-Вегаса в Сочи. Шоу Олимпийской чемпионки по фигурному катанию пройдет в «Сочи Парке». Причиной переноса стали санкции, наложенные на бывшую спортсменку и жену пресс-секретаря российского президента.

- У нас есть свой Лас-Вегас, - отреагировала чемпионка.

Напомним, спектакль на льду будет демонстрироваться в Сочи до 30 сентября. В главных ролях - звезды российского и мирового фигурного катания Никита Кацалапов, Виктория Синицина, Алина Загитова, Камила Валиева, Татьяна Волосожар и Дмитрий Соловьев.