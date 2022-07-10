Жителю Кубани грозит до двух лет тюрьмы за обвинение знакомой в краже 50 тысяч рублей

На почве ссоры мужчина сообщил, что знакомая украла у него 50 тысяч рублей Фото из архива КП

Жителю Кубани грозит до двух лет тюрьмы за ложный донос. Мужчина обвинил знакомую в краже денег, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в Калининском районе. Как выяснилось, 35-летний мужчина повздорил с женщиной. Это и стало причиной ложного доноса.

Он обратился в полицию и сообщил, что знакомая якобы украла у него 50 тысяч рублей. Но при проверке сведения оказались ложью – женщина ничего не воровала.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.