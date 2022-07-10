Выпускники смогут поступить без экзаменов

КубГАУ примет на бюджетные места выпускников школ и колледжей с Украины.

Без экзаменов можно поступить на факультеты – экономический, юридический, прикладной информатики, архитектурно-строительный, ветеринарной медицины, зоотехнии, перерабатывающих технологий, агрономия; экология; агрохимия и почвоведения; механизации; энергетики; гидромелиорации; землеустроительный; плодоовощеводства и виноградарства; управления.

Подача обращений (Ф.И.О., телефон, адрес места жительства) на почту pk2022kubsau@mail.ru

+7-918-455-56-91 WhatsApp, Telegram

Сайт университета: https://kubsau.ru/