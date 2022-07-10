Выпускники смогут поступить без экзаменов
КубГАУ примет на бюджетные места выпускников школ и колледжей с Украины.
Без экзаменов можно поступить на факультеты – экономический, юридический, прикладной информатики, архитектурно-строительный, ветеринарной медицины, зоотехнии, перерабатывающих технологий, агрономия; экология; агрохимия и почвоведения; механизации; энергетики; гидромелиорации; землеустроительный; плодоовощеводства и виноградарства; управления.
Подача обращений (Ф.И.О., телефон, адрес места жительства) на почту pk2022kubsau@mail.ru
+7-918-455-56-91 WhatsApp, Telegram
Сайт университета: https://kubsau.ru/