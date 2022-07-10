Третья за день энергоавария оставила без света жителей Краснодара

Время восстановления подачи уточняется Фото из архива КП

В Краснодаре произошла третья за день энергоавария. Без света вновь остались жители нескольких улиц в Прикубанском округе. Об этом сообщает городская ЕДДС.

Так, из-за поломки обесточило дома по улицам Дзержинского, Жемчужной, Молодежной, Норильской, Скобелева, Петроградской, 3-е отделение. Без блага цивилизации временно остались и жители улиц Агрономической, Санитарной, 1,2,3,4 проездов Пригородный, Раздельной, Путейской и 1,2 проездов Лучистый.

Нет света и в домах по улицам Апельсиновой, Брестской, Губкина, Берлизова, Ткачева, Пригородной, Архангельской, Холмогорской, 1,2,3,4 проездам Архангельский и 1,2,3 проездам Звенигородский.

На месте аварии уже работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что из-за двух энергоаварий без света остались жители Прикубанского и Центрального округов. Всего обесточило 26 улиц.