Вероника Швайковская была одета в сине-голубой сарафан Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

На Кубани ищут без вести пропавшую 15-летнюю девочку. Подросток накануне ушла из дома в Гулькевичах, но так и не вернулась. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Вероника Швайковская ростом 160 сантиметров и среднего телосложения была одета в сине-голубой сарафан. Голубоглазая девочка имеет короткие темно-русые волосы.

Всех, кто располагает какой-нибудь информацией о месте, где может находиться Вероника, просят сообщить по телефонам 8(961)599-92-69, 8(967)663-55-01 или на «горячую линию» отряда - 8 (800) 700 – 54 – 52.