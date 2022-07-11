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Происшествия11 июля 2022 4:25

В Славянском районе Кубани из-за ливней подтопило 16 дворов

Проводится откачка воды
Ангелина НАЗАРЧУК
Привлечены 3 передвижные насосные станции от администрации Славянского района

Привлечены 3 передвижные насосные станции от администрации Славянского района

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Кубань в ночь на 11 июля шел сильный дождь. В результате подтопило 16 дворов. На данный момент, воду откачивают.

-Для откачки воды привлечены 3 передвижные насосные станции от администрации Славянского района, задействована 41 стационарная канализационная станция для откачки воды из ливневой системы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Стоит отметить, что уже провели заседание по ликвидации ЧС. На данный момент, поступило 63 заявления на откачку воды. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, ситуация находится на особом контроле.