В Прикубанском округе Краснодара ночью без света остались 23 улицы

На месте работают бригады

В Прикубанском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии в ночь на 11 июля. Без света остались 23 улицы.

- Из-за повреждения на кабельной линии отключилась 21 трансформаторная подстанция. В зону отключения попали улицы: Воскресенская, Дзержинского, Куликовского, Соколова, Сургутская, Средняя, Троицкая, Тупиковая, Ясенская, Кореновская, Народная, Сиреневая, Цветочная, Покрышкина, Венская, 1,2 проезд Лиговский, Сокол Евдокии, Стадионная, Неустроева, Лиговская, Степная, Генеральная, Лавриненко, - сообщили в ЕДДС города.

На месте работает аварийная бригада.

Напомним, накануне, 10 июня, в Прикубанском округе случилось две энергоаварии, также свет выключали из-за аварии в Центральном районе.