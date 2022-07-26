В Геленджике выпало 9 мм осадков

Фото пресс-службы Геленджика

Залповый ливень обрушился на Геленджик утром 26 июля. В течение часа к 7 утра улицы и дороги в центре курорта превратились в реки, в одном из летних кафе смыло столики. Частично размыло песок на пляжах «Спортивный», «Центральный» и «Дельфин». Сейчас городские службы наводят порядок.

- В городе за час выпало 9 мм осадков. При этом никого летняя непогода не напугала. Предприниматели и коммунальщики, привыкшие к подобным капризам погоды, как только дождь закончился, вышли на уборку, - сообщили в пресс-службе города-курорта.

Фото пресс-службы Геленджика

Ливневки быстро справились с потоками, к 8 часам в городе уже было почти сухо.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что утром 26 июля в Геленджике местных жителей и туристов напугал огромный смерч. Он образовался в море около семи утра. Но на сушу не вышел, красиво рассыпался в море.