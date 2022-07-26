Голос жизни из Австралии прозвучит на «Роза Хутор»

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Первый и единственный в Сочи концерт знаменитой австралийской исполнительницы состоится на cцене концертного зала «Роза Холл». Перукуа - признанный мировой музыкальный феномен. Ее вокал будто останавливает время и меняет традиционные представления о возможностях человеческого голоса и жанровых ограничениях. Зрители смогут насладиться уникальным голосом Перукуа, который сравнивают с голосом самой жизни. Получив великолепное джазовое образование, певица впоследствии интегрировала в свою музыку все самое лучшее из соула, мелодий коренных американских индейцев, классической индийской музыки, ближневосточных мотивов и битов электронной музыки, составив уникальную музыкальную композицию.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Перукуа отмечает, что, создавая свою музыку, не сосредотачивается на каком-то одном стиле. «Все зависит от того какую песню я хочу написать. Если что-то чувственное, я могу добавить этнические барабаны, например. Если что-то эмоциональное – элементы поп и соула. Если речь идет о каких-то более глубоких материях, когда нужно открыть сердце слушателя, я использую четкие гармонические обертоны. Для меня музыка – это огромные возможности, сейчас очень важно питать людей искусством. Сегодня много страхов, которые нас затягивают, и мы уже не ощущаем красоты жизни. Только музыка вводит нас в состояние умиротворения и дарит ощущения себя в пространстве. Это то, что я хочу передать через свои выступления», - говорит певица.

Перукуа занимается не только вокалом, она также является автором семинаров личностного роста для женщин, ей принадлежит более 40 уникальных курсов и практик.

- Выступление певицы поможет выйти из поля мыслей и суеты и вернуться в прямое переживание любви, - сообщают организаторы концерта.

Оценить уникальный голос австралийской дивы уже могли жители 15-ти российских городов. Теперь такая возможность есть у сочинцев и гостей города. Выступление певицы пройдет на сцене многофункционального концертного комплекса «Роза Холл», отвечающего всем мировым стандартам. Удобство этой площадки уже протестировали звезды российской и зарубежной сцены: БИ-2, Ёлка, Григорий Лепс, Лариса Долина, Therr Maitz, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров и многие другие. В августе на еще одной концертной сцене курорта «Роза Хутор», Лайзо, пройдет I Cочинский фестиваль классической музыки.

Билеты на единственный концерт Перукуа в Сочи можно приобрести на сайте курорта «Роза Хутор».