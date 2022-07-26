В самый разгар лета на пляже «Роза Хутор» пройдет Hot Snow Battle-2

29 июля на морском пляже курорта «Роза Хутор» в Имеретинской долине планируется уникальное событие - соревнование по джиббингу на лыжах и сноубордах на настоящем снегу.

Во время «Hot Snow Battle-2» любители зимних видов спорта продемонстрируют свое умение кататься и выполнять различные трюки.

Снег для мероприятия специально доставят с верхней отметки курорта, с высоты 2320 метров над уровнем моря.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Соревнования пройдут в формате Jam-Session, т.е. заезды будут идти в режиме нон-стоп. Победители получат специальные призы от курорта и партнеров мероприятия.

Принять участие в соревнованиях может любой желающий в возрасте от 18 лет. Гостей праздника также ждут выступления DJ MARTY WAY и ведущего самой энергичной радиостанции страны Романа Миронова.

Открытие площадки Hot Snow Battle-2 на черноморском пляже «Роза Хутор» намечено на 12.00.