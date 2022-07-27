На Кубани задержали женщину с крупной партией наркотиков

Подозреваемая помещена под стражу. Фото: Евгения ГУСЕВА

Полицейские Кропоткина задержали 33-летнюю местную жительницу, которую подозревали в незаконном наркообороте. Оперативники получили информацию, что женщина запланировала приобрести крупную партию амфетамина. Ее удалось задержать с поличным, в вещах злоумышленницы во время досмотра были обнаружены 1,7 килограмма наркотика.

- Было возбуждено уголовное дело по двум статьям: приготовление к преступлению и сбыт наркотиков в особо крупном размере. На период предварительного следствия обвиняемая была отправлена под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела завершено и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.