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Происшествия27 июля 2022 20:19

На Кубани задержали женщину с крупной партией наркотиков

Полицейские обнаружили у 33-летней жительницы Кропоткина почти 1,7 килограмма амфетамина
Евгения ХАЛИКОВА
Подозреваемая помещена под стражу.

Подозреваемая помещена под стражу.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Полицейские Кропоткина задержали 33-летнюю местную жительницу, которую подозревали в незаконном наркообороте. Оперативники получили информацию, что женщина запланировала приобрести крупную партию амфетамина. Ее удалось задержать с поличным, в вещах злоумышленницы во время досмотра были обнаружены 1,7 килограмма наркотика.

- Было возбуждено уголовное дело по двум статьям: приготовление к преступлению и сбыт наркотиков в особо крупном размере. На период предварительного следствия обвиняемая была отправлена под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела завершено и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.