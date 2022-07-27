Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 июля 2022 22:55

В Туапсинском районе въездную стелу оформили в соответствии с новым брендом курортной территории

Акцент сделан на бело-голубые цвета
Евгения ХАЛИКОВА
Въездная стела в Туапсинский район оформлена в соответствии с новым брендом курортной территории. Фото: пресс-служба администрации Туапсинского района.

Въездная стела в Туапсинский район оформлена в соответствии с новым брендом курортной территории. Фото: пресс-служба администрации Туапсинского района.

В Туапсинском районе продолжается оформление облика курортной территории в едином архитектурно-конструктивном решении. Дизайнеры и архитекторы сделали упор на бело-голубые цвета.

- В новом «фирменном» облике теперь встречает гостей курорта и въездная стела. Она оформлена в соответствии с новым брендом курортной территории, - рассказали в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Также обновлены и элементы пляжно-туристической инфраструктуры: установлены белые теневые навесы, такого же цвета зонты и аэрарии. В фирменные цвета туапсинских курортов окрашены спасательные вышки и медицинские пункты.