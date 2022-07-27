В Сочи река вышла из берегов и подтопила 11 домов

Пострадавших нет. Фото: соцсети

В Сочи всю ночь, не переставая, лил дождь. В результате выпало 37 миллиметров осадков. Река Восточный Дагомыс вышла из берегов. Вода подтопила подвалы в 7 многоэтажках и 4 административных здания по улицам Батумское шоссе, Российская, Гайдара. На данный момент воду уже начали откачивать.

- В настоящее время осадки прекратились. Уровень реки нормализовался, находится в русле, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на месте работает оперштаб. Информации о пострадавших нет. Жителей и туристов просят не находиться рядом с реками, а также не выдвигаться в походы. В случае ЧС необходимо звонить по номеру 112.