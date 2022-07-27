Погода в Адыгее 27 июля 2022: дождливый день перед жарой

Узнали, какой будет погода в Адыгее 27 июля 2022 Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 27 июля 2022.

В Майкопе 27 июля погода будет облачной, местами грозы. Максимальная температура воздуха днем +23°C. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь. Ветер западный, 3 м/с. К вечеру температура опустится до +17°C. Ветер западный, юго-западный, 2 м/с.

Погода в Лаго-Наки в этот день также предвещает дожди и грозы. В светлое время суток температура воздуха повысится до +21°C. Ветер западный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +13°C. Ветер южный, 2 м/с.