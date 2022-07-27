Фото пресс-службы ФКУ «Черноморье»

Движение по федеральным трассам А-147, А-148 и А-149 в Сочи после ночного ливня не нарушено.

- По состоянию на 7 часов утра 27 июля движение на дорогах осуществляется в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Черноморье».

В Лазаревском районе в течение ночи наблюдались незначительные подтопления дороги. Около 4 часов утра 27 июля на трассе А-147 в районе Головинки упало дерево. Дорожники оперативно распилили и убрали его.

Напомним, что накануне силы и средства служб содержания федеральных дорог были переведены в режим повышенной готовности в связи с неблагоприятным прогнозом. Штормовое предупреждение в Сочи действует до конца дня.