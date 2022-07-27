27 июля 1922 года Адыгея провозглашена автономной областью. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Мурат Кумпилов поздравил жителей Адыгеи со 100-летним юбилеем республики. 27 июля 1922 года Адыгея провозглашена автономной областью.

- За вековой отрезок времени Адыгея с честью прошла большой путь созидания и развития, позволивший во многом изменить облик региона, достигнуть значимых результатов во всех сферах жизни, - отметил в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов. - Несколько поколений наших земляков в мире и согласии, единстве и сплоченности усердно трудились на благо родной земли, воспитывали детей в уважении к многовековым традициям и культуре.

Именно вклад местных жителей позволил создать прочный фундамент, за счет которого регион постоянно развивается к лучшему. На данный момент отмечена положительная динамика во многих сферах. Шаг за шагом достигается главная цель - благополучие республики и каждого ее жителя.

- Уважаемые земляки! В этот торжественный день хочу выразить слова глубокой признательности за ваш созидательный труд во благо Адыгеи. Особые слова благодарности – старшему поколению, ветеранам труда, всем, кто создавал экономический потенциал нашей республики, - подчеркнул Мурат Кумпилов.