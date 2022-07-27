Пляжи Сочи открыли 27 июля после ночного залпового ливня

На море штиль

27 июля в 8 утра в Сочи после ночного залпового ливня открылись все пляжи, волнение моря минимальное. Они будут работать по погоде.

- Все пляжи в Сочи открыты. Но в случае ухудшения погодных условий, купание будет ограничено, выставлены информационные аншлаги. Все пользователи пляжных территорий заранее оповещены о возможном ухудшении погодных условий и вероятности формирования смерчей над морем. Межведомственный городской оперативный штаб следит за ситуацией, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

В настоящий момент дождь прекратился. Штормовое предупреждение действует до конца суток. В Сочи ждут новый удар стихии. Он снова придется на Лазаревский район.