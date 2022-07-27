В результате прокурорских проверок возбуждено 23 уголовных дела Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Адыгеи с начала года выявила более семи тысяч нарушений закона. В ведомстве подвели итоги работы за пять месяцев.

- В первом полугодии 2022 года органами прокуратуры республики проводилась последовательная работа по укреплению законности и правопорядка, обеспечению прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Адыгее.

В результате проверок возбуждено 23 уголовных дела. Вмешательство прокуратуры позволило восстановить права 526 работников. Им выплачена задолженность в размере 58,3 млн рублей.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», с начала года на территории Адыгеи зарегистрировано более двух тысяч преступлений. Это на 3,9% больше в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Кроме того, за это время выявили 276 нарушений, связанных с коррупцией. К административной ответственности по этому правонарушению привлекли 299 лиц.