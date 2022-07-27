Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июля 2022 6:23

Спасатели эвакуировали туриста с травмой плеча с горы в Сочи

Мужчине потребовалась медицинская помощь
Ангелина НАЗАРЧУК
К нему вышли три пешие группы спасателей.

К нему вышли три пешие группы спасателей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи спасатели эвакуировали двух мужчин с горы. Один из туристов получил травму плеча. Самостоятельно мужчина мог передвигаться, но нести тяжелый рюкзак ему было не под силу. Туристы обратились за помощью к спасателям.

- К нему вышли три пешие группы спасателей. Мужчина мог идти самостоятельно, но нести тяжелый рюкзак из-за травмированного плеча было невозможно, а тургруппа состояла из двух человек, - сообщили в ЮРПСО МЧС России.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», спасатели оказали пострадавшему первую помощь. Туристов доставили в поселок Красная Поляна и передали врачам.