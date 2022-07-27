Спасатели эвакуировали туриста с травмой плеча с горы в Сочи

К нему вышли три пешие группы спасателей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи спасатели эвакуировали двух мужчин с горы. Один из туристов получил травму плеча. Самостоятельно мужчина мог передвигаться, но нести тяжелый рюкзак ему было не под силу. Туристы обратились за помощью к спасателям.

- К нему вышли три пешие группы спасателей. Мужчина мог идти самостоятельно, но нести тяжелый рюкзак из-за травмированного плеча было невозможно, а тургруппа состояла из двух человек, - сообщили в ЮРПСО МЧС России.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», спасатели оказали пострадавшему первую помощь. Туристов доставили в поселок Красная Поляна и передали врачам.