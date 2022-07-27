Спасатели эвакуировали пожилую женщину из леса в Сочи

У женщины поднялось давление. Фото: ЮРПСО МЧС России

В Сочи спасателям позвонил мужчина. Его 63-летней маме стало плохо в лесу. Женщина с сыном находились рядом с селом Илларионовка. Они отправились в лес собирать грибы. Но женщине стало плохо, и она не смогла дальше идти. Возможно, у нее резко поднялось давление.

- Спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России быстро обнаружили семью в лесу и транспортировали женщину на носилках к автомобильной дороге, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», женщину передали врачам скорой помощи.