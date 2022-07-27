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Общество27 июля 2022 7:45

Последствия ночного ливня ликвидируют в Сочи

Городские службы работают в усиленном режиме
Ангелина НАЗАРЧУК
Затопило 10 придомовых территорий

Затопило 10 придомовых территорий

Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи в ночь на 27 июля обрушился залповый ливень. В результате поднялся уровень воды в реке Западный Дагомыс. Затопило 10 придомовых территорий. В городе работает оперштаб. Все службы были переведены в усиленный режим. Мэр Сочи лично контролирует процесс ликвидации последствий потопа.

- Пострадавших, по предварительным данным, нет. Также в Лазаревском на перегоне Якорная Щель - Чемитоквадже сошел сель, движение сейчас восстановлено. Необходимо как можно быстрее устранить все последствия стихии. Сил и средств достаточно, - рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Стоит отметить, что пляжи после ливня открыты. Но штормовое предупреждение продолжает действовать на курорте до конца 27 июля.