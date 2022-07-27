Последствия ночного ливня ликвидируют в Сочи

Затопило 10 придомовых территорий Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи в ночь на 27 июля обрушился залповый ливень. В результате поднялся уровень воды в реке Западный Дагомыс. Затопило 10 придомовых территорий. В городе работает оперштаб. Все службы были переведены в усиленный режим. Мэр Сочи лично контролирует процесс ликвидации последствий потопа.

- Пострадавших, по предварительным данным, нет. Также в Лазаревском на перегоне Якорная Щель - Чемитоквадже сошел сель, движение сейчас восстановлено. Необходимо как можно быстрее устранить все последствия стихии. Сил и средств достаточно, - рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Стоит отметить, что пляжи после ливня открыты. Но штормовое предупреждение продолжает действовать на курорте до конца 27 июля.