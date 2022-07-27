Пассажирские поезда в Сочи из-за оползня задержали на 4 часа

Железнодорожники принимают все необходимые меры для минимизации задержки поездов
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Сочи сошел оползень на железнодорожную дорогу между станциями Чемитоквадже и Якорная Щель. В связи с этим были задержаны поезда. Более 40 железнодорожников ликвидировали последствия схода селя. Около 4 часов шли работы. На данный момент движение восстановлено.
- Вследствие непогоды на время до 4 часов были задержаны пассажирские поезда дальнего следования. Железнодорожники принимают все необходимые меры для минимизации задержки поездов, - сообщили в пресс-службе РЖД.
«Комсомольская правда» - Кубань» выяснила, какие поезда задерживаются.
- №808 «Ласточка» Имеретинский курорт - Ростов,
- №802 Адлер - Краснодар,
- №480 Сухум - Санкт-Петербург,
- №531 Киров - Адлер,
- №305 Москва - Сухум,
- №115 Томск - Адлер,
- №451 Ижевск - Адлер,
- №309 Воркута - Адлер,
- №471 Москва - Адлер,
- №269 Чита - Имеретинский курорт,
- №359 Калининград - Адлер,
- №459 Тамбов - Адлер,
- №643 Кисловодск - Адлер,
- №463 Челябинск – Адлер,
-№642 Ростов-Адлер,
- №638 Ростов - Адлер,
- №679 Владикавказ - Адлер,
- №465 Астрахань - Имеретинский курорт,
- №44 Москва - Имеретинский курорт,
- №114 Адлер - Санкт-Петербург,
- №488 Сухум - Самара,
- №234 Адлер – Москва.
Помимо поездов дальнего следования, задерживаются и пригородные.
- № 6802 Имеретинский курорт - Туапсе,
- № 6804 Имеретинский курорт - Туапсе,
- № 6102 Имеретинский курорт - Сочи.