Пассажирские поезда в Сочи из-за оползня задержали на 4 часа

Железнодорожники принимают все необходимые меры для минимизации задержки поездов Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сочи сошел оползень на железнодорожную дорогу между станциями Чемитоквадже и Якорная Щель. В связи с этим были задержаны поезда. Более 40 железнодорожников ликвидировали последствия схода селя. Около 4 часов шли работы. На данный момент движение восстановлено.

- Вследствие непогоды на время до 4 часов были задержаны пассажирские поезда дальнего следования. Железнодорожники принимают все необходимые меры для минимизации задержки поездов, - сообщили в пресс-службе РЖД.

«Комсомольская правда» - Кубань» выяснила, какие поезда задерживаются.

- №808 «Ласточка» Имеретинский курорт - Ростов,

- №802 Адлер - Краснодар,

- №480 Сухум - Санкт-Петербург,

- №531 Киров - Адлер,

- №305 Москва - Сухум,

- №115 Томск - Адлер,

- №451 Ижевск - Адлер,

- №309 Воркута - Адлер,

- №471 Москва - Адлер,

- №269 Чита - Имеретинский курорт,

- №359 Калининград - Адлер,

- №459 Тамбов - Адлер,

- №643 Кисловодск - Адлер,

- №463 Челябинск – Адлер,

-№642 Ростов-Адлер,

- №638 Ростов - Адлер,

- №679 Владикавказ - Адлер,

- №465 Астрахань - Имеретинский курорт,

- №44 Москва - Имеретинский курорт,

- №114 Адлер - Санкт-Петербург,

- №488 Сухум - Самара,

- №234 Адлер – Москва.

Помимо поездов дальнего следования, задерживаются и пригородные.

- № 6802 Имеретинский курорт - Туапсе,

- № 6804 Имеретинский курорт - Туапсе,

- № 6102 Имеретинский курорт - Сочи.