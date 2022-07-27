В Адыгее 15 осужденных сдали экзамены и получили аттестаты об образовании

Экзамены все учащиеся выпускного класса сдали с первого раза Фото: Александр ГЛУЗ

В Адыгее 15 осужденных получили аттестаты об образовании. Ученики вечерней (сменной) общеобразовательной школы №2 при исправительной колонии успешно сдали выпускные экзамены.

- Экзамены все учащиеся выпускного класса сдали с первого раза. Испытание по русскому языку из 15 выпускников обоих колоний на твердую тройку написали восемь человек, на четверку - семь. Экзамен по математике удивил нас самих – всего три тройки, одиннадцать четверок, и даже одна оценка «отлично». Молодцы, пытались максимально решить все задания - путем формул и уравнений, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Адыгее.

На базе школы в четвертом классе обучаются всего два человека. Большинство осужденных - учащиеся старших классов. В 10-м классе учатся 38 человек, в 11-м - 20, а в 12-м, выпускном, классе - 23 осужденных.

Как признаются сами педагоги, 15 успешных аттестатов - достаточно высокий результат для выпускников данного учреждения.