В Краснодаре нашли выгрузившего мусор на улице водителя грузовика

23-летнего жителя Адыгеи удалось найти по номерам грузовика Фото из архива КП

В Краснодаре нашли выбросившего мусор на улице водителя грузовика. Теперь мужчину обяжут выплатить штраф.

Все произошло в одном из СНТ в станице Елизаветинской. Житель увидел, как двое мужчин остановились на улице Ореховой, выгрузили строительный мусор около контейнеров. Очевидец попытался остановить рабочих. Но они никак не прислушались и только завесили номера грузовика куском ткани.

Этого было недостаточно – полиции все же удалось найти нарушителей и составить административный протокол. Как оказалось, водителем грузовика был 23-летний житель Адыгеи.

- Мужчина вывез твердые коммунальные отходы и выбросил их из машины в месте, не предусмотренном для этого, - сообщил официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Теперь за выгрузку мусора мужчина заплатит штраф – до трех тысяч рублей. Водитель, кстати, уже вывез его.