В Краснодаре с 1 сентября запретят стоянку и остановку на участке улицы Калинина

На участке установят дорожные знаки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре запретят остановку и стоянку на участке улицы Калинина. Изменения введут с 1 сентября, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, припарковать машины нельзя будет по нечетной стороне от улицы им. Чкалова до улицы Калининградской. Здесь установят дорожные знаки.

- Ограничения помогут обеспечить безопасность на дороге. Припаркованный на проезжей части транспорт создавал помехи другим участникам дорожного движения, - уточнили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре участок улицы Бородина сделают односторонним. Изменения введут с 20 августа.