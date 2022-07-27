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Общество27 июля 2022 8:22

В Краснодаре с 1 сентября запретят стоянку и остановку на участке улицы Калинина

Изменения введут по нечетной стороне от улицы им. Чкалова до улицы Калининградской
Светлана ОВДЕЙ
На участке установят дорожные знаки Фото: Алексей БУЛАТОВ

На участке установят дорожные знаки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре запретят остановку и стоянку на участке улицы Калинина. Изменения введут с 1 сентября, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, припарковать машины нельзя будет по нечетной стороне от улицы им. Чкалова до улицы Калининградской. Здесь установят дорожные знаки.

- Ограничения помогут обеспечить безопасность на дороге. Припаркованный на проезжей части транспорт создавал помехи другим участникам дорожного движения, - уточнили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре участок улицы Бородина сделают односторонним. Изменения введут с 20 августа.