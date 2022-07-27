На Кубани за сутки COVID-19 заболели 204 человека, в том числе 10 детей

К аппарату ИВЛ подключен один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 204 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 10 детей, самому младшему из которых 1,5 года. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре COVID-19 заболели 42 человека, в Сочи – 31, в Новороссийске – 27. 14 пациентов прибавилось в Анапе, 11 - в Горячем Ключе, 9 – в Тимашевском районе, 8 - в Геленджике.

По 6 положительных результатов получено в Кореновском, Павловском и Тихорецком районах, по 5 – в Северском и Усть-Лабинском, по 4 - в Белоглинском и Ейском, по 3 – в Выселковском, Калининском, Новокубанском и Староминском.

- По 2 новых пациента в Армавире, Туапсинском и Гулькевичском районах, по одному - в Динском, Кавказском, Красноармейском, Крыловском, Крымском, Кущевском, Успенском и Щербиновском муниципалитетах, - сообщили в краевом оперштабе.

К аппарату ИВЛ в тяжелом состоянии подключен один пациент.