На Кубани взрывотехники уничтожили 269 боеприпасов времен войны

Боеприпасы уничтожили в карьерах с соблюдением требований безопасности Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На Кубани взрывотехники уничтожили 269 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Большую часть снарядов обнаружили вблизи села Кеслерово Крымского района во время экспедиции «Битва за Кавказ». С 19 по 25 июля здесь найден 261 боеприпас. Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Пластун» определили 45- и 76-мм артиллерийские снаряды, 50-, 81- и 82-мм минометные мины, гранаты различной модификации и тротиловые шашки.

81-, 82-мм минометные мины и 76-мм артиллерийский снаряд удалось найти в поселках Яблоновском Адыгеи, Кучугурах Темрюкского района и Индустриальном Краснодара. Их обнаружили при земляных работах.

Пять боеприпасов времен войны нашли вблизи ж/д полотна в Динском районе. Снаряды обнаружили работники железной дороги при обходе путей.

- Все снаряды уничтожены в карьерах с соблюдением мер безопасности, - уточнили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.