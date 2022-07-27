В Адыгее водитель легковушки скончался после аварии с грузовиком

В Адыгее 26 июля вечером произошла смертельная авария Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее 26 июля вечером произошла смертельная авария. Водитель легковушки скончался после столкновения с грузовиком. Дорожно-транспортное происшествие случилось на территории Шовгеновского района.

- На участке автодороги Майкоп - Гиагинская - Псебай - Зеленчукская - Карачаевск 51-летний водитель ВАЗ-21099, лишенный права управления транспортом, при проезде перекрестка допустил столкновение с двигавшимся по главной дороге большегрузным автомобилем, - сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань»,в результате столкновения мужчина получил серьезные травмы, не совместимые с жизнью. Водитель скончался на месте до приезда скорой помощи.

На данный момент проводится проверка, в ходе которой будут установлены все детали и обстоятельства произошедшей аварии.