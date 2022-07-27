Около 3,7 млн жителей Кубани обратились в МФЦ за оформлением документов с начала 2022 года

27 июля сотрудники МФЦ отмечают профессиональный праздник Фото: Михаил ФРОЛОВ

27 июля сотрудники МФЦ Краснодарского края отмечают профессиональный праздник. С начала года за оформлением документов в офисы обратились уже около 3,7 миллиона жителей региона. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Всего на Кубани насчитывается 61 офис МФЦ, 285 подразделений, 1402 окна выдачи и приема документов. Краевые офисы оказывают более 10,5 тысячи услуг – их количество расширяют.

Так, в краевых офисах можно оформить биометрические загранпаспорта. 18 комплексов «Криптобиокабина» работают в крупных районах края. Это экономит время гражданина и позволяет самому сдать биометрические данные.

Кроме того, МФЦ региона участвует в пилотных проектах. Офис на улице Уральской в Краснодаре принимает документы на проставление апостиля на российских документах для вывоза из РФ. Также специалисты принимают заявления на оформление карт болельщика.

Накануне праздника лучшим сотрудникам – победителям ежегодного профессионального конкурса - вручили дипломы и денежные сертификаты. Они продолжат участие на федеральном этапе.