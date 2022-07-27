Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июля 2022 9:24

Житель Кубани застрелил из ружья двоих приятелей

Подозреваемого задержали
Светлана ОВДЕЙ
Расследование дела продолжается Фото из архива КП

Расследование дела продолжается Фото из архива КП

Житель Кубани застрелил двоих приятелей из ружья. Подозреваемого уже задержали, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Двойное убийство произошло в Каневском районе в ночь на 27 июля. Подозреваемый – 61-летний житель станицы Каневской – пришел в гости к знакомому. Мужчины выпивали, позже к ним присоединились еще двое приятелей. Но дружные посиделки переросли в конфликт – по версии следствия, во время ссоры мужчины начали оскорблять подозреваемого.

Тогда он ушел домой, взял ружье и, вернувшись в гости, выстрелил в двоих приятелей. Мужчины 42 и 52 лет скончались на месте. Подозреваемый в этот момент рассказал обо всем другому знакомому, который и вызвал полицию.

Подозреваемого уже задержали, сейчас с ним беседуют следователи.

- В ближайшее время перед судом будет возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и законности владения фигуранта огнестрельным оружием. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.