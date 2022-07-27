Житель Кубани застрелил из ружья двоих приятелей

Расследование дела продолжается Фото из архива КП

Житель Кубани застрелил двоих приятелей из ружья. Подозреваемого уже задержали, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Двойное убийство произошло в Каневском районе в ночь на 27 июля. Подозреваемый – 61-летний житель станицы Каневской – пришел в гости к знакомому. Мужчины выпивали, позже к ним присоединились еще двое приятелей. Но дружные посиделки переросли в конфликт – по версии следствия, во время ссоры мужчины начали оскорблять подозреваемого.

Тогда он ушел домой, взял ружье и, вернувшись в гости, выстрелил в двоих приятелей. Мужчины 42 и 52 лет скончались на месте. Подозреваемый в этот момент рассказал обо всем другому знакомому, который и вызвал полицию.

Подозреваемого уже задержали, сейчас с ним беседуют следователи.

- В ближайшее время перед судом будет возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и законности владения фигуранта огнестрельным оружием. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.