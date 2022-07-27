«Экватор» курортного сезона и день ВМФ отметят 30 и 31 июля в Геленджике

Для жителей и гостей курорта выступят творческие коллективы Геленджика и Краснодара Фото: пресс-служба администрации Геленджика

«Экватор» курортного сезона и день Военно-морского флота отметят 30 и 31 июля в Геленджике. Для жителей и гостей курорта подготовили праздничную программу. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, в субботу на Центральной площади Геленджика проведут детскую интерактивную программу для детей «На румбах Черного моря». Сотрудники центра «Творчество» организуют игры, викторины и другие активности. Начало – в 10:00.

А в 19:00 состоится концерт «На экваторе курортного сезона», на котором выступят творческие коллективы городских учреждений культуры и приглашенные артисты из Краснодара.

31 июля в честь дня ВМФ для жителей и гостей курорта покажут концерт «Слава морякам России», начало - в 10:00. А в 19.00 пройдет творческая программа «Ах, море-море».

Для зрителей выступят артисты Геленджика и коллективы из Краснодара - шоу-группа «Шоколад», народный ансамбль танца «Станица» и ансамбль «Нон-стоп». На концерт также приглашен военный оркестр Севастопольского полка войск национальной гвардии РФ.