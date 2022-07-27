Эксперты рассказали о формировании кадастровой стоимости, способах ее получения и оспаривании ошибок

Каждый объект недвижимости имеет свою кадастровую стоимость Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперты Кадастровой палаты Краснодарского края рассказали о формировании кадастровой стоимости, ее получении и оспаривании ошибок. Заказать выписку можно тремя способами.

Кадастровая стоимость формируется по итогам оценки объекта недвижимости. Здесь учитывается несколько факторов - технические параметры, местоположение, окружающая инфраструктура, наличие коммуникаций и другие условия. От их изменения, соответственно, зависит изменение стоимости. Для обновления данных кадастровую оценку проводят регулярно.

- Кадастровая стоимость - основа для расчета налога на недвижимость и цены при продаже или сдаче в аренду земли в государственной или муниципальной собственности, - рассказывает и. о. начальника отдела определения кадастровой стоимости краевой Кадастровой палаты Юлия Баглик. - В 2022 году проводится государственная кадастровая оценка участков, у которых нет сведений о категории земель, и участков из земель населенных пунктов, с/х назначения, промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности, особо охраняемых территорий, лесного и водного фонда, земель запаса.

Заказать выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта можно лично в МФЦ и на сайте Росреестра. Онлайн-запрос проводится на сайте Росреестра - rosreestr.gov.ru. Узнать кадастровую стоимость можно на сайте ФНС РФ nalog.ru в личном кабинете – это доступно в отношении принадлежащих гражданам объектов, по которым уплачиваются налоги.

В разделе «Справочная информация по объектам недвижимости» в режиме online можно узнать кадастровую стоимость, если известен ранее присвоенный кадастровый номер, адрес объекта либо номер права или ограничения. Найти объект можно на «Публичной кадастровой карте» pkk.rosreestr.ru.

В «Фонде данных государственной кадастровой оценки» можно изучить предварительные результаты кадастровой оценки в период обновления кадастровой стоимости.