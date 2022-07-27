На период следствия нападавших заключили под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двое вооруженных жителей Адыгеи ограбили букмекерскую контору в Белореченске. Молодых людей задержали по месту жительства.

- В офисное помещение вошли двое молодых людей, и, угрожая предметом, внешне схожим с пистолетом, похитили из кассы денежные средства в сумме 24 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.

На место происшествия прибыла полиция. Тщательно изучив материалы с видеокамер, им удалось установить личности и местонахождение нападавших. Ими оказались два молодых парня в возрасте 23 и 24 лет, проживающих на территории Адыгеи.

По данным «Комсомольской правды» - Кубань», похищенные деньги злоумышленники успели потратить на личные нужды. На период следствия их заключили под стражу. Максимальное наказание за совершенный ими «Разбой» предусматривает до 10 лет тюрьмы.