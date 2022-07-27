Руководители краевых ведомств, общественники и экологи прибыли в муниципалитет Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краевая комиссия проверит застройку Туапсинского района Кубани. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

- В муниципалитет отправились руководители краевых ведомств, общественники, экологи. С самого утра комиссия оценивает объекты с нарушениями градостроительных норм и правил. Им предстоит изучить, на основании чего на участках, не предназначенных под строительство, возводят коттеджи и другие строения. Будут оценены должностные лица, которые выделяли земли в лесном фонде, - отметил губернатор.

Краевая комиссия в течение месяца проанализирует соблюдение земельного, природоохранного и градостроительного законодательства.

Напомним, Вениамин Кондратьев поручил проверить застройку коттеджного поселка в Туапсинском районе во время рабочего выезда в муниципалитет 20 июля.