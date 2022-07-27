В Сочи отремонтируют историческое здание автовокзала до конца сентября

Здание выполнено в стиле советского модернизма. Фото: администрация Сочи

В Сочи начали реставрировать историческое здание автовокзала. Ремонт планируют завершить до конца сентября 2022 года. Стоит отметить, что здание было построено еще в 1967 году в стиле советского модернизма.

- Оно было включено в десятку лучших объектов модернизма 60-80-х годов. Главные архитектурные элементы здания сохранены, это волнообразная кровля и колонны, - отметил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Дмитрий Литвинец.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», у здания обновится фасад. Рабочие уберут все лишние элементы и старые вывески. Крышу автовокзала оштукатурят, прочистят ливнестоки и отмоют алюминиевые композитные панели на фасаде.

Во время ремонта автовокзал продолжает работу в штатном режиме.