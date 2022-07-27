Мэр Краснодара назвал работу незаконных мусороуборочных компаний причиной стихийных свалок

Мэр Краснодара призвал жителей обращаться только в лицензированные предприятия по сбору мусора

Глава Краснодара назвал причиной стихийных свалок работу незаконных мусороуборочных компаний. Об этом мэр Андрей Алексеенко сообщил в своем telegram-канале.

Всего в Краснодаре насчитывается шесть официальных организаций по сбору, транспортировке и утилизации мусора.

- Если все будут пользоваться услугами лицензированных организаций, которые вывозят мусор на санкционированные полигоны, то свалок в нашем городе просто не будет. Стихийные свалки сегодня в основном создают те, кто занимается этим незаконно. Только шесть организаций города с лицензиями утилизируют строительный мусор, опасные или крупногабаритные отходы. Остальные просто забирают мусор и выбрасывают вдоль дороги или в ближайшей лесополосе, - отметил Андрей Алексеенко.

Глава краевого центра призвал жителей обращаться только в лицензированные предприятия по сбору мусора. Полный список городских организаций размещен на сайте мэрии, а всего региона - на портале rpn.gov.ru Росприроднадзора.