Вениамин Кондратьев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев вошел в пятерку лучших глав юга РФ. Рейтинг работы за второй квартал 2022 года провели эксперты Telegram-канала по мониторингу региональных администраций Кавказа и Юга России.

Всего губернатору Краснодарского края присуждено 90 баллов. Эксперты оценивали репутационные проблемы на основании информации о крупных скандалах, информационных атаках и негативных имиджевых событиях.

- Губернатор успешно поддерживает образ хозяйственника, нацеленного на благополучие граждан, повышение уровня экономического развития субъекта, - прокомментировали результаты работы Вениамина Кондратьева эксперты.

Первые места рейтинга занимают глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, ДНР Денис Пушилин, ЛНР Леонид Пасечник и Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. После губернатора Кубани строчку рейтинга занял глава Адыгеи Мурат Кумпилов, также набрав 90 баллов.