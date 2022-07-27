После потопа в Сочи ограничили купание на пляжах Дагомыса

Море штормит. Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи на пляже «Дагомыс» запретили купание. На территории спасатели подняли красный флаг. Также были выставлены информационные стенды. Это связано с тем, что море волнуется. В ночь на 27 июля в Сочи обрушился сильный ливень.

- Все пользователи заранее оповещены о действующем режиме повышенной готовности в связи с погодными условиями, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи. - Решение о запрете купания принимается исходя из оперативной обстановки в разных районах Большого Сочи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», остальные пляжные территории продолжают работу в штатном режиме.