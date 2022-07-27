Мурат Кумпилов стал шестым в рейтинге глав юга России. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Мурат Кумпилов стал шестым в рейтинге глав юга России. Рейтинг провели эксперты Telegram-канала по мониторингу региональных администраций Кавказа и Юга России.

Для определения позиций глав регионов было выбрано три основных критерия, которые наиболее полно позволяли их оценить. Эти критерии легли в основу проведенного исследования.

- Анализ производился по «Репутационным проблемам», где давалась оценка влиянию крупных скандалов на репутацию глав регионов. А также по «Влиянию элит» и эффективности управления регионом, - сообщают эксперты.

Мурат Кумпилов занял шестую позицию в рейтинге. Основная стратегия по развитию республики выстроена на ее становлении как туристического и инфраструктурного центра. Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», эти два направления являются приоритетными в политике главы региона.