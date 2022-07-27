В Краснодаре достраивают проблемный ЖК «Жемчужина» Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Число строителей увеличили в проблемном ЖК «Жемчужина» Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Так, на первом и втором литерах задействованы 26 электриков и штукатуров. Специалисты устанавливают электрическую разводку, готовят стены под оштукатуривание. На согласовании находится проект по монтажу теплотрассы.

Кроме того, после поставки материалов на третий литер работу начнет бригада из 20 каменщиков. Они будут обустраивать внутренние стены и перегородки.

- На объект доставили спецоборудование для откачки грунтовых вод в котловане под фундамент башенного крана. Краевая строительная компания завезла трубы для холодного водоснабжения, монтажа внутриплощадочных сетей, - рассказали в пресс-службе краевой администрации.

Уточняется, что количество строителей на объекте будут постепенно увеличивать.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре достраивают проблемный ЖК «Жемчужина». Завершить два первых литера планируют в начале 2023 года, а третий – во втором квартале.