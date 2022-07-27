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Общество27 июля 2022 12:16

В Майкопе телефонные мошенники украли у местного жителя 370 тысяч рублей

Злоумышленники убедили мужчину перевести деньги
Валерия ГОДОВНИКОВА
Неизвестные настаивали на том, чтобы мужчина произвел ряд финансовых операций

Неизвестные настаивали на том, чтобы мужчина произвел ряд финансовых операций

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Майкопа потерял 370 тысяч рублей после разговора с мошенниками. На протяжении дня ему позвонили более 30 раз с номеров, начинающихся на 8-495.., 8-499..

- Неизвестные настаивали на том, чтобы он произвел ряд финансовых операций. Причем предлоги были разные, но все они касались обслуживания его банковского счета, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Аферистам удалось усыпить бдительность 57-летнего местного жителя и завладеть его деньгами. По данному инциденту возбуждено уголовное дело. Полицейскими проводится ряд специальных мероприятий.

«Комсомольская правда» - Кубань», напоминает, что нужно внимательнее относиться к подобным звонкам. Если вам сообщают с незнакомых номеров, что ваши сбережения в опасности, необходимо обратиться в банк для уточнения информации. Иначе есть риск лишиться всех своих денег.