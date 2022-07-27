В Майкопе телефонные мошенники украли у местного жителя 370 тысяч рублей

Неизвестные настаивали на том, чтобы мужчина произвел ряд финансовых операций Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Майкопа потерял 370 тысяч рублей после разговора с мошенниками. На протяжении дня ему позвонили более 30 раз с номеров, начинающихся на 8-495.., 8-499..

- Неизвестные настаивали на том, чтобы он произвел ряд финансовых операций. Причем предлоги были разные, но все они касались обслуживания его банковского счета, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Аферистам удалось усыпить бдительность 57-летнего местного жителя и завладеть его деньгами. По данному инциденту возбуждено уголовное дело. Полицейскими проводится ряд специальных мероприятий.

«Комсомольская правда» - Кубань», напоминает, что нужно внимательнее относиться к подобным звонкам. Если вам сообщают с незнакомых номеров, что ваши сбережения в опасности, необходимо обратиться в банк для уточнения информации. Иначе есть риск лишиться всех своих денег.