Мужчины требовали полмиллиона рублей за неразглашение информации Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Полицейские задержали двоих мужчин за вымогательство полумиллиона рублей у жителя Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, двое приезжих – 29 и 35 лет – требовали крупную сумму от местного жителя. За деньги они якобы поручались не разглашать информацию, порочащую честь и достоинство мужчины.

- Подозреваемые сами спровоцировали ситуацию, компрометирующую заявителя, и сделали видеозапись, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

На подозреваемых завели уголовные дела по ст. 158 и 161 УК РФ. Задержать их удалось во время передачи мужчиной денег.

Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре мужчина напал с ножом на прохожую и украл 2,7 миллиона рублей. Подозреваемого и его соучастника задержали.