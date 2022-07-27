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Общество27 июля 2022 12:18

Полицейские задержали двоих мужчин за вымогательство полумиллиона рублей у жителя Краснодара

Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания
Светлана ОВДЕЙ
Мужчины требовали полмиллиона рублей за неразглашение информации Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Мужчины требовали полмиллиона рублей за неразглашение информации Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Полицейские задержали двоих мужчин за вымогательство полумиллиона рублей у жителя Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, двое приезжих – 29 и 35 лет – требовали крупную сумму от местного жителя. За деньги они якобы поручались не разглашать информацию, порочащую честь и достоинство мужчины.

- Подозреваемые сами спровоцировали ситуацию, компрометирующую заявителя, и сделали видеозапись, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

На подозреваемых завели уголовные дела по ст. 158 и 161 УК РФ. Задержать их удалось во время передачи мужчиной денег.

Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре мужчина напал с ножом на прохожую и украл 2,7 миллиона рублей. Подозреваемого и его соучастника задержали.