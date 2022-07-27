Фельдшерско-акушерский пункт построили в Северском районе

В станице Ставропольской Северского района в ближайшее время откроется модульная амбулатория. Ее возвели по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

Как уточнили в министерстве здравоохранения Краснодарского края, в Ставропольской живет более 1000 человек. Сейчас за медицинской помощью они обращаются в фельдшерско-акушерский пункт, который расположен в старом здании 1964 года постройки. Его общая площадь всего 41 квадратный метр, а износ - 82%. Поэтому строительство нового ФАПа было стратегически важным.

На данный момент новый офис врача общей практики подключают к коммунальным сетям, а территорию вокруг приводят в порядок.

В амбулатории, площадь которой порядка 100 квадратных метров, будет принимать фельдшер. Медучреждение рассчитано на 10 посещений в смену, добавили в региональном министерстве здравоохранения.

В Краснодарском крае в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения до 2025 года планируется построить 36 офисов врача общей практики. В прошлом году открыли семь из них.