Вениамин Кондратьев провел встречу с военным комиссаром региона Александром Кузнецовым Фото: t.me/kondratyevvi

Более 5 тысяч жителей Кубани призвали в армию весной 2022 года. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на встрече с военным комиссаром региона Александром Кузнецовым.

Кроме того, 1500 человек из Краснодарского края поступили в высшие военные учебные заведения страны. Глава региона уточнил, что призывников для участия в специальной военной операции на Украине привлекать не будут.

- Поступает много вопросов от родителей призывников. Прошу комиссариат донести до родственников будущих военнослужащих, что их ни в коем случае не будут привлекать к спецоперации, - сказал губернатор.

Как сообщил военный комиссар региона Александр Кузнецов, на Донбасс для участия в спецоперации отправились более 1500 кубанцев.

- Жители сами приходят в военкоматы, и мы реализуем их законное право стать добровольцами. Около ста человек из них награждены боевыми медалями, - рассказал Александр Кузнецов.