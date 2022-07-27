Новая школа примет учеников уже 1 сентября Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Полтысячи первоклассников приняли в новую школу по улице Автолюбителей Краснодара. Всего школа рассчитана на 1550 мест в смену.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, из 2063 принятых школьников 504 ребенка пойдут в первый класс. Всего в учреждении их укомплектовано 17. Уточняется, что прием документов продолжается.

- При организации обучения в две смены 2063 ребенка - это 67% от проектной мощности школы. До конца месяца планируем получить заключение Роспотребнадзора, а в августе завершим лицензирование, - сообщил замдиректора городского департамента образования Денис Погожев.

Кроме того, продолжается набор педагогов. В учреждение уже приняли 80% специалистов. Завершается и поставка оборудования – завезена посуда и техника для пищеблока, 80% мебели и 20% учебников.

Напомним, школу на 1550 мест по улице Автолюбителей ввели в эксплуатацию в апреле. Учреждение откроет двери для учеников уже 1 сентября – пока в качестве филиала гимназии № 69.